أخبار الاتحاد اليوم | سوبر هاتريك كمارا، وسر حجازي مع مصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يهزم جريستهوفر بـ9 أهداف، ويُواجه جرايتزر أي كاي

خاض الاتحاد اليوم السبت المباراة الودية الأولى من مباراتين مقررتين في النمسا، وكانت أمام جريستهوفر وانتهت لصالحه 9-0 وسط تألق مهاجمه السعودي هارون كمارا الذي أحرز 4 أهداف.

وبدأ المدرب فابيو كاريلي المباراة دون أي من لاعبيه الأجانب وبمجموعة ضمت الكثير من البدلاء.

الفريق يخوض حاليًا مباراة ودية ثانية أمام جرايتزر أي كاي وقد دخل المدرب البرازيلي اللقاء بالمجموعة الأساسية وبتواجد الوافد الجديد إيجور كورونادو.

ما هو سر عدم ارتداء حجازي شارة قيادة مصر أمام البرازيل؟

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن عدم ارتداء أحمد حجازي شارة القيادة أمام البرازيل في مباراة دور الـ8 كانت لتنازله عنها لصالح زميله رمضان صبحي.

وأوضح غريب عقب اللقاء الذي انتهى بخسارة مصر 1-0 أن مدافع الاتحاد كان قد قطع وعدًا على نفسه بالتنازل عن شارة القيادة لصالح رمضان صبحي حال تأهل المنتخب الأولمبي المصري لدور الـ8، وهو ما حدث بالفعل.

جروهي يقترب من تجديد عقده

كشفت مصادر صحفية عن اقتراب الاتحاد من تجديد عقد حارس مرماه مارسيلو جروهي لمدة موسمين بعد أدائه الممتاز مع الفريق خلال الموسم الماضي.

جروهي يرتبط مع العميد بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد أفادت صحيفة مكة أن النادي يود تجديده والحفاظ على لاعبه خلال الموسمين القادمين.

الاتحاد يستغل لاعبه لتسديد ديون الفيصلي

محاولات إدارة الاتحاد لتسديد الديون مازالت متواصلة. التفاصيل هنا