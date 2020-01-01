أخبار الاتحاد اليوم | سر لقطة حجازي وركلة الجزاء .. وجروهي يوجه رسالة للجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 6 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يتعثر من جديد ويكتفي بتعادل مخيب للآمال مع التعاون

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات مباراة الاتحاد وضيفه التعاون، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من لاعبي التعاون الأساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما غاب المدرب باتريس كارتيرون للسبب نفسه ولم يتواجد على دكة البدلاء. (طالع التفاصيل)

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موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد الاتحاد للارتحال إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية ليحل ضيفًا على الفيصلي، في المباراة المزمع إقامتها لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واسترد العميد جزءًا من شخصيته في الفترة الأخيرة بعد الميركاتو القوي الذي قام به، ما جعله يفوز في الديربي على الأهلي ثم يتعادل مع التعاون ويصل إلى النقطة الخامسة ولا يبتعد كثيرًا عن مراكز القمة. (طالع التفاصيل)

لفتة رائعة من أحمد حجازي في لقاء الاتحاد والتعاون

قام أحمد حجازي بموقف رائع من أجل فريقه الاتحاد خلال مواجهة التعاون، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجه حجازي لزميله بريجوفيتش بعد الحصول على ركلة جزاء، واستعداد الأخير لتسديدها قام بإقناعه لتركها لصالح رومارينيو لضمانها وتمكن البرازيلي من التسديد بشكل مضمون وبالفعل تمكن من تسجيلها.

🎥 أحمد حجازي في لقطة مع بريجوفيتش ورومارينهو قبل تنفيذ ركلة الجزاء.#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/ZjK1eLBfHI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2020

جروهي: الأداء أمام التعاون ليس جيد

تحدث مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد عن التعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جروهي خلال تصريحاته عقب اللقاء: "الأداء غير مرضي أمام التعاون، كنا على استعداد كبير للفوز باللقاء ولكن لم يحدث هذا".

"وتابع الحارس البرازيلي: "نسعى لتقديم الأفضل دائمًا من أجل الجماهير، ونعدهم بتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة".

رومارينيو يشرح سبب الهزيمة .. وسر لقطة ركلة الجزاء

تحدث البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد عن التعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رومارينيو خلال تصريحاته عقب اللقاء: "غير راضيين عن النتيجة بالطبع، كان يجب علينا تقديم أداء أفضل أمام التعاون من أجل الفوز باللقاء والـ3 نقاط".

وتابع البرازيلي: "نقاط المباراة سهلة ولكن لم نقم بالأفضل من أجل الحصول عليها، المدرب كاريلي هو من طلب مني تنفيذ ركلة الجزاء من قبل بداية اللقاء".