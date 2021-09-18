أخبار الاتحاد اليوم | رودريجيز يجد فريقه الجديد، واستقبال حافل في الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جاري رودريجيز يجد ناديه الجديد

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تعاقده مع جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد السابق في صفقة انتقال حر، وقد وقع مهاجم الرأس الأخضر عقدًا مع الفريق اليوناني يمتد لـ3 مواسم قادمة.

رودريجيز فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولم تكن تجربته مع الفريق والتي بدأت مطلع عام 2019 ناجحة كثيرًا.

الاتحاد يستعيد جروهي والصحفي ويضم نياكاتي لقائمة النصر

انضم الثلاثي يوسف نياكاتي وزياد الصحفي ومارسيلو جروهي لبعثة الاتحاد التي وصلت الرياض يوم أمس استعدادًا لمواجهة النصر مساء اليوم في مرسول بارك.

نياكاتي الذي انضم للاتحاد بالإعارة من الوحدة في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي لم يلعب مع الفريق بعد لعدم الجاهزية، وقد غاب كذلك الصحفي، فيما افتقد الفريق لحارس مرماه في الجولتين الأخيرتين للإصابة.

وفيما تأكد تواجد جروهي في التشكيل الأساسي أمام النصر، من المتوقع أن يحسم المدرب كوزمين كونترا موقف المهاجم والمدافع في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

استقبال جماهيري حافل لبعثة الاتحاد في الرياض

حظيت بعثة الاتحاد التي وصلت الرياض مساء أمس استعدادًا لمواجهة النصر في خامس جولات الدوري السعودي باستقبال جماهيري كبير.

وقد نشرت عدة مصادر صحفية بينها صحيفة الرياضية فيديو لذلك الاستقبال أظهر حرص الجماهير على تحية نجوم الفريق خاصة أحمد حجازي وإيجور كورونادو ورومارينيو.

🎥 جماهير الاتحاد تستقبل فريقها لحظة وصوله إلى الرياض تأهبا للكلاسيكو 🏟 #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/Bg6oQhtnhG — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 17, 2021

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