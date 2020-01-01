أخبار الاتحاد اليوم | حل ودي مع بيليتش وفيلانويفا يهاجم الجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 14 مايو 2020 ...

الاتحاد يلجأ للحل الودي مع بيليتش للهروب من غرامة "فيفا"

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف اتحاد جدة تجاه عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بغرامة لصالح المدير الفني السابق سلافين بيليتش.

وكان "فيفا" قد فرض غرامة على الاتحاد بقيمة 15 مليون دولار لصالح المدرب الكرواتي خلال 30 يومًا ليضع النادي في موقف صعب. "اقرأ التفاصيل"

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المحمدي: دوري 2003؟ الاتحاد حقق اللقب على حساب الأهلي بـ"التحكيم"

تحدث صالح المحمدي نجم أهلي جدة السابق، عن مسيرته مع الراقي وأفضل بطولة له أثناء ارتداء قميص الفريق الذي أكد على حبه وعشقه للنادي.

وكان المحمدي قد لعب للأهلي قبل أن يتولى تدريبه لفترة خلال الموسم الحالي، وقدم مستويات مميزة خلال قيادته الفنية. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم موقفه من الـ5 تبديلات وحكام الفيديو

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرار عودة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد السعودي أوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم مؤخرًا وسط عدم الوصول إلى علاج له أو لقاح. "اقرأ التفاصيل"

فيلانويفا مندهش من الانتقادات ضد لويس سييرا

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب الاتحاد السابق، على أنه مندهش جدًا من انتقادات الجماهير، ضد مواطنه المدرب لويس سييرا.

وشدد فيلانويفا على أنه سييرا استطاع قيادة الاتحاد لتقديم مستوى مميز، وحقق معه العديد من الإنجازات.