أخبار الاتحاد اليوم | مقارنة حجازي وبانون، وموعد نهائي كأس محمد السادس

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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صحيفة: النهائي العربي سيُقام في النصف الأخير من إبريل القادم

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال سيُقام في المغرب خلال النصف الثاني من إبريل القادم، والذي من المقرر أن يجمع الاتحاد السعودي مع الرجاء المغربي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العميد تُعول كثيرًا على الفوز باللقب لاعتبارات كثيرة أبرزها الحصول على المكافأة المالية الضخمة للمساعدة في حل بعض القضايا العالية وتسديد جزء من الديون المستحقة لأطراف خارجية.

حقيقة ترشح البلوي لرئاسة النصر

نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلال الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من إبريل الجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الناقد الرياضي محمد البكيري.

البكيري أوضح تفاصيل تلك المحادثة بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر ليرد بها على الأخبار التي أثيرت حول ترشح البلوي لرئاسة النادي العاصمي.

خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى #منصور_البلوي رئيس #الاتحاد السابق، ماتردد عن ترشحه لرئاسة نادي #النصر خلفا لرئيسه #السويكت

مؤكدًا إنه ابن البيت الاتحادي. شاكرا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية. مؤكدا ان رجالات ناديهم فيهم الخير والبركة في تولي المهمة pic.twitter.com/uiRK62ZnK2 — محمد البكيري (@m_bukairy) March 22, 2021

إذ كتب "خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق، ما تردد عن ترشحه لرئاسة نادي النصر خلفًا لرئيسه السويكت مؤكدًا أنه ابن البيت الاتحادي. شاكرًا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية. مؤكدًا ان رجالات ناديهم فيهم الخير والبركة في تولي المهمة".

كاريلي يمنح الشنقيطي راحة من التدريبات العلاجية والتأهيلية

قرر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الخميس القادم.

وقرر كاريلي أن يشمل ذلك القرار الظهير الأيسر مهند الشنقيطي رغم ارتباطه ببرنامج علاجي وتأهيلي من إصابته في مفصل القدم والتي تعرض لها أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وأبعدته عن مباراة الدوري السعودي الأخيرة أمام الرائد.

ومن المتوقع أن يستكمل الشنقيطي برنامجه يوم الخميس القادم أسوة بزملائه اللاعبين، علمًا أن المعتاد هو عدم منح اللاعبين المرتبطين ببرامج علاجية وتأهيلية راحة عند حصول زملائهم عليها سواء بعد المباريات أو عند التوقف الدولي.

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