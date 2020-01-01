أخبار الاتحاد اليوم | توضيح مصير الأحمدي وماذا قالوا عن فهد المولد؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ...

الاتحاد يتمسك بالأحمدي، والأهلي يبدأ مفاوضات الخماسي

بدأ قطبا جدة الاستعداد لاستئناف الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ بدأت إدارة الأهلي مفاوضة خمسة لاعبين حول تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم، فيما أبدت نظيرتها في الاتحاد تمسكها بالنجم كريم الأحمدي حتى انتهاء الموسم.(طالع التفاصيل)

الشباب يوضح .. هل تفاوض مع رومارينيو من أجل ضمه؟

كشف خالد الزيد، المدير التنفيذي بنادي الشباب، حقيقة ما تردد حول اهتمام ناديه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم فريق نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

هدف خالد | عندما خالف الأنيق طبيعته ليسجل واحد من الأفضل بالعالم .. فيديو

هناك الكثير من الأهداف المهمة والأسطورية في كرة القدم السعودية، لكن بعض الأهداف قد يُطلق عليها لقب "أهداف خالدة وتاريخية" لتأثيرها المهم في تاريخ كرة القدم السعودية.(طالع التفاصيل)

بيتروس، الأحمدي وأبرز المهددين بالغياب عن الدوري السعودي بعد عودته

أقر الاتحاد السعودي يوم أمس الإجراءات المتبعة فيما يخص عقود اللاعبين بعد قراره استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم، حيث سمح بتمديد العقود التي تنتهي في الـ30 من يونيو الجاري حتى نهاية الموسم لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا.(طالع التفاصيل)

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خاص | قالوا عن فهد المولد .. الله يعين المنافسين على عودته ونحتاج لصفحات للحديث عنه

فهد مساعد المولد من مواليد مدينة جدة في غرب المملكة العربية السعودية عام 1994م، الفهد الاتحادي كما يحب عشاق المونديالي مناداته خاض أولى مبارياته مع الاتحاد في عام 2012م، حينها كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، جاء قرار تصعيد اللاعب للفريق الأول بعد بروزه مع المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 2011م.(طالع التفاصيل)