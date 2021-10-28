أخبار الاتحاد اليوم | تغيير هجومي أمام الحزم .. وانفراجه مالية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاستئناف لن يفيد .. الاتحاد والنصر لن يشاركا بدوري أبطال آسيا

كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، عن مفاجأة في مصير مشاركة الاتحاد والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد قرار لجنة التراخيص باتحاد الكرة الآسيوي، بعدم منحهما الرخصة الآسيوية.

وكانت لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي، قد أعلنت عن الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، حيث لم يتواجد بها ناديي الاتحاد والنصر، بسبب الديون المتراكمة على الناديين. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية

اقتربت إدارة نادي الاتحاد من حل أزمة الحصول على الرخصة الآسيوية، وذلك في ظل حصول العميد على مكافأة بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي حقق فيها الفريق المركز الثاني.

وتبلغ قيمة المكافأة 9 ملايين ريال سعودي، وهي التي ستساهم في حل أزمة الرخصة الآسيوية التي لم يستطع العميد الحصول عليها مؤخرًا.

حكام مباراة الاتحاد أمام الحزم

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الحزم أمام الاتحاد مساء اليوم الخميس.

يقود المباراة تحكيميًا الحكم عبد الله الشهري، ويساعده الثنائي عمر الجمل ومحمد الشهري ومشعل الشهري، والثنائي محمد البريدي وحسن آل سلام في غرفة الـ"VAR".

كوزمين يستقر على الدفع بنياكاتي أمام الحزم

أكدت تقارير صحفية على أن المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، اعتزم الاعتماد على المهاجم الفرنسي يوسوفو نياكاتي في هجوم الفريق أمام الحزم.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن المدرب الروماني طالب لاعبيه بتصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الشباب الماضية.