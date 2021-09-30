أخبار الاتحاد اليوم | تحذير كوزمين .. والتحفيز بمكافأة الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فيديو | سباب واعتداءات واشتباكات .. أبرز مشاجرات ديربيات السعودية

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي بالمملكة العربية السعودية، سواء "ديربي الرياض" أو "ديربي جدة" الكثير من الأحداث الساخنة، نظرًا لقوة وشراسة المنافسة بين جميع الفرق على تحقيق الإنجازات والبطولات.

ونستعرض فيما يلي، أبرز المضاربات والاشتباكات في مباريات الكبار في الدوري السعودي .. " اقرأ التفاصيل "

كوزمين يوجه تحذيرًا لنجوم الاتحاد قبل ديربي جدة

وجه المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تحذير مهم لجميع لاعبي العميد، قبل ديربي جدة أمام الأهلي، وذلك بهدف تحقيق الانتصار.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن كوزمين حذر لاعبي الاتحاد من الأهلي، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الأهلي، وشدد عليهم بأن المنافس سيحاول بكل قوة تحقيق الفوز لتحسين صورته أمام جماهيره.

نفاد تذاكر ديربي جدة في وقت قياسي

أكدت تقارير صحفية، على أن تذاكر ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، نفدت بعد 20 دقيقة فقط من طرحها، وهو إقبال تاريخي غير مسبوق، من حيث سرعة سحب التذاكر.

وتم بيع جميع التذاكر، سواء الموحدة بـ100 و 300 ريال للواجهة، و 750 للمنصة الفضية و 1500 ريال للمنصة الذهبية، ومن المتوقع أن يشهد ملعب المباراة أعدادًا كبيرة.

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة الكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية"، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، سلمت مبلغ 50 ألف ريال إلى كل لاعب، مكافأة الفوز على النصر، في كلاسيكو مرسول بارك الذي انتهى 3-1 للعميد.

الاتحاد قام بتلك الخطوة من أجل تحفيز اللاعبي لتحقيق الفوز على الأهلي خلال مباراة الديربي المنتظرة بينهما يوم الجمعة.

من سيعوض عبد العزيز البيشي في ديربي جدة؟

قرر المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، الاستعانة بالنجم فهد المولد، لكي يكون بديلًا للغائب عن مباراة ديربي جدة عبد العزيز البيشي.

فهد المولد ظهر خلال المناورة الفنية الأخيرة التي خاضها الاتحاد، مما يشير إلى تواجده في التشكيل الأساسي خلال مباراة الديربي.