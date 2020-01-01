أخبار الاتحاد اليوم | تحديد مستقبل رودريجيز وبريجوفيتش ضمن الأغلى

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ...

موسى الأغلى ومفاجأة الأقل سعرًا .. أغلى صفقة في تاريخ فرق الدوري السعودي

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين، لاعبين من طراز عالي، يمتلكون إمكانيات رائعة، وهو ما خلق المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات، واحتلال المراكز المتقدمة، ونستعرض فيما يلي، أغلى صفقة في تاريخ كل فريق حاليًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" (طالع التفاصيل)

الاتحاد يتخلى عن 3 أجانب ومفاجأة في مستقبل رودريجيز

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن بعض خطط نادي الاتحاد للموسم القادم، خاصة على صعيد اللاعبين الراحلين عن صفوفه.

الفريق السعودي يُعاني من سوء الأداء والنتائج خلال الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يحتل المركز الـ13 بعدما فشل في جمع أكثر من 23 نقطة من مبارياته الـ22 في البطولة.(طالع التفاصيل)

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نجوم من الكرة السعودية يستحقون فيلمًا وثائقيًا على Netflix؟

تمتلك الكرة السعودية على مدار تاريخها العديد من القصص المبهرة والتي تستحق أن تكون موثقة بأفلام عالمية على طريقة كبار اللاعبين.

وتشهد شبكة Netflix، العديد من الأفلام والمسلسلات الوثائقية التي تتحدث عن كرة القدم وعن أبرز اللاعبين، وهو ما جعلنا نطرح سؤال لما لا نُشاهد قصة لاعب سعودي على هذه الشبكة العالمية.(طالع التفاصيل)

خاص جول | بقيادة ماجد ونور .. الحقباني يختار التشكيل الأمثل للكرة السعودية