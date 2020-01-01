أخبار الاتحاد اليوم | انضمام هنريكي رسميًا .. والاستغناء عن محترف العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ...

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رسميًا .. الاتحاد يعلن ضم هنريكي من بالميراس

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن التعاقد مع برونو هنريكي قادمًا من بالميراس البرازيلي تدعيمًا للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويصل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع عقود انضمامه للاتحاد في صفقة قوية للعميد من أجل العودة لتحقيق البطولات.

ويعاني الاتحاد خلال المواسم الأخيرة من هبوط المستوى وتراجع الأداء والبعد عن منصات التتويج.

الكشف عن تفاصيل صفقة هنريكي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، تفاصيل صفقة انتقال هنريكي من بالميراس إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف إدارة نادي الاتحاد ما يقرب من 17 مليون ريال سعودي، من أجل ضم هنريكي الذي سيزيد الفريق الكثير من القوة.

الاتحاد يحسم موقف الإيفواري ويلفريد بوني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي الاتحاد السعودي حسم موقفه من الإيفواري ويلفريد بوني محترف الفريق.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي الاتحاد حسمت موقفها بالاستغناء عن ويلفريد بوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميًا | الاتحاد العربي يحسم مصير كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي رسميًا استئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتداول الإعلام أخبارًا كثيرة على مدار الأسابيع الماضية حول عودة المسابقة، لكن الأمر أصبح رسميًا الآن بإعلان واضح من اللجنة المنظمة للبطولة. (طالع التفاصيل)