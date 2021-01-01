أخبار الاتحاد اليوم | الخماسي جاهز للكلاسيكو ونجم العميد مطلوب في اليونان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خماسي الاتحاد جاهز للكلاسيكو

تأكدت جاهزية خماسي الاتحاد؛ مارسيلو جروهي، كريم الأحمدي، جاري رودريجيز، رومارينيو وبريجوفيتش، لكلاسيكو الهلال المقبل، المقرر إقامته في التاسع من أبريل.

المباراة تقام ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لا متأخرات في الاتحاد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد تسلم مكافآت الفور للاعبين بصورة منتظمة، إذ لا توجد أي متأخرات للاعبين حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مكافأة تسلمها اللاعبون كانت بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب، بعد الفوز أمام الشباب في الجولة الـ23.

نجم الاتحاد مطلوب في اليونان

أوضحت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية أن نادي أولمبياكوس اليوناني يرغب في التعاقد مع الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاب فيردي على رأس أولويات النادي اليوناني في الصيف، بعدما فشل في ضمه خلال الصيف الماضي.