أخبار الاتحاد اليوم | أزمة بسبب القادسية والعميد المرشح الأقوى لكأس الملك

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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أزمة في الاتحاد بسبب القادسية

أكدت صحيفة "الرياضية" أن نادي القادسية سيتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد، للمطالبة بمعاقبة الأخير، على إثر عدم التزامه بقرار لجنة فض المنازعات بشأن دفع 11 مليون ريال، كمتأخرات صفقة هارون كمارا، الذي انضم من القادسية للعميد في 2019.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن إدارة القادسية حاولت التواصل مع إدارة النمور أكثر من مرة، لكن لم يكن هناك أي تجاوب.

"الاتحاد فرصه أقوى للتتويج بالكأس"

يرى المدرب السعودي خالد القروني أن الاتحاد أقوى المرشحين للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الفروني، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الاتحاد الأقرب للفوز بالكأس، كونه الأكثر جاهزية، والأفضل فنيًا، لكن ربما تحدث مفاجأة مثل مفاجأة التعاون منذ عامين، بجانب أن النصر حاضر كذلك، والكأس يعد الفرصة الأخيرة له بالموسم".

متحف الاتحاد يستعد للعودة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عملية إعادة ترميم وتجهيز متحف نادي الاتحاد ستبدأ الأسبوع المقبل، ليفتح أبوابه من جديد أمام زواره بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العميد تسعى لأن يكون المتحف وجهة مهمة للجماهير للتعرف على تاريخ الاتحاد.

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