أخبار الاتحاد اليوم | الصحفي يعود إلى فرنسا، ومفاوضات لـ "خيانة" الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

زياد الصحفي يعود إلى فرنسا

غادر زياد الصحفي مدافع الاتحاد معكسر الفريق الإعدادي للموسم الجديد المقام في النمسا حاليًا وعاد إلى فرنسا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي أجبرته على إجراء عملية جراحية في مايو الماضي.

الصحفي انضم للمعسكر الذي بدأ الأربعاء الماضي منذ 3 أيام فقط، وقد خضع لاختبارات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للاتحاد واتخذ القرار بعدها بعودته إلى فرنسا لعدم جاهزيته للتدريبات الجماعية بعد.

اللاعب بدأ برنامجًا تأهيليًا مكثفًا في فرنسا سيستمر لمدة أسبوعين تحت إشراف المعد الخاص جمعة بوضياف.

الاتحاد يلتقي الاتفاق اليوم ومواجهة مرتقبة مع الدحيل

يخوض الاتحاد مباراته الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد اليوم الإثنين بمواجهة الاتفاق في النمسا، وقد اتفق الفريقيان حسب رؤية المديرين الفنيين عدم بث المباراة.

ومن المقرر أن يلعب العميد مباراته الودية الثانية أمام الدحيل القطري في النمسا كذلك، ولم يُحدد موعدها بعد.

عرض اتحادي لمدافع الأهلي

كشفت بعض المصادر الصحفية عن تقديم الاتحاد لعرض لمدافع الأهلي محمد آل فتيل، والذي انتهى عقده مع فريقه ولم يُجدده.

الأهلي حاول تجديد عقد آل فتيل لكن المفاوضات فشلت في الوصول لاتفاق لخلاف حول التفاصيل المالية، وقد قرر النادي الاستغناء عن اللاعب وعدم سفره معه إلى معسكر تونس الإعدادي للموسم الجديد.

تُرى هل "يخون" آل فتيل الأهلي وينتقل للغريم التقليدي "الاتحاد" ويلعب بقميصه الموسم القادم؟

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