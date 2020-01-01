أخبار الاتحاد اليوم | التخطيط لصفقة مدوية والرغبة في التعاقد مع تمبكتي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ...

الاتحاد يحاول خطف نجم خط وسط الزمالك

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يحاول نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تونس الرقمية" أن النادي أرسل عرضًا رسميًا للزمالك من أجل الحصول على خدمات ساسي.

مطاردة سعودية خيالية – لاعبان يتركان المباراة ويبحثان عن الانتقام من بعضهما

كلاسيكو الاتحاد والهلال دائمًا ما يشهد أحداثًا ساخنة وقوية، ولم ولن ينساها أحد، في ظل القوة والشراسة في المنافسة على الألقاب بين الفريقين، خاصة وأنهما ينتميان لمدينتين مختلفتين.(طالع التفاصيل)

الهلال والأهلي والاتحاد يريدون تمبكتي.. واللاعب يختار وجهته

دخل الهلال على خط المهتمين بالحصول على خدمات حسان تمبكتي، لاعب الشباب المُعار للوحدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد قطبا جدة، الأهلي والاتحاد، من أكثر الأندية الطامحة في الحصول على خدمات تمبكتي بعد مستواه المميز رفقة الوحدة هذا الموسم.(طالع التفاصيل)

"أبوي جابها من السوق ونادي الكاتشب" - أغرب التصريحات في الدوري السعودي

كما هو الحال مشتعلًا في ملاعب الدوري السعودي على مدار تاريخه وحدة المنافسة على المراكز والألقاب على أشدها، فإن الأجواء مشتعلة كذلك عبر الشاشات، فالجميع يطلق تصريحاته في كل اتجاه.(طالع التفاصيل)