أخبار الاتحاد اليوم | موقف القرني وحقيقة رحيل مدافع الفريق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 28 مايو 2020 ...

موقف عساف القرني

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أن هناك نية لتجديد عقد عساف القرني؛ حارس مرمى الفريق، لمدة موسم آخر، من أجل الحفاظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس يريد هو الآخر البقاء في صفوف العميد، مبديًا جاهزيته التامة لحراسة عرين الفريق.

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نفى مصدر مسؤول بنادي القادسية في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" وجود أي مفاوضات مع عمار الدحيم؛ مدافع الاتحاد، مؤكدًا أن كل ما يتردد عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة القادسية لم تفتح بعد خط مفاوضات مع أي لاعب، إذ أنها منشغلة ببعض الملفات الأهم في ظل توقف النشاط الرياضي.

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