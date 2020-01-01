أخبار الاتحاد اليوم | البدري يرفض العودة لتونس وموعد عودة التدريبات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 23 مايو 2020 ...

استغلال فهد المولد وأغنية جماهير الاتحاد الأقرب له .. حقائق لا تعرفها عن عبدالفتاح عسيري

يُعد اللاعب عبد الفتاح عسيري أحد أبرز لاعبي الوسط في كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، فهو يمتلك قدم يسرى أكثر من رائعة تحسم أصعب المباريات والمواجهات الفردية بين اللاعبين.

ويشهد عسيري لاعب وسط الأهلي والأخضر السعودي، صراعًا خلال الفترة الحالية بين أكثر من فريق للتعاقد معه مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الأهلي. " اقرأ التفاصيل "

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ليوناردو جيل: تصريحاتي فسرت بشكل خاطئ

أكد ليوناردو جيل، لاعب نادي الاتحاد، على أن تصريحاته بشأن عدم رغبته في العودة للعيش في مدينة ريو جاليجوس سانتا كروز بعد اعتزاله كرة القدم، بسبب الذكريات السيئة التي مر بها خلال طفولته، تم تفسيرها بشكل خاطئ.

جيل قال خلال تصريحات لصحيفة "لابرينسا اوسترال" التشيلية: "بعد سؤالي عن المدينة التي أرغب في العيش فيها، قلت أنني لن أعيش في ريو جاليجوس لأنها تعيد ذكريات كثيرة عن أشياء صعبة مرت بها عائلتي، والدتي توفيت وأنا في سن الـ5 سنوات، وأجدادي، ولكنني لن أنسى عائلتي وأحبائي دائمًا".

وتابع: "ريو جاليجوس هي مسقط رأسي، وأحبها من كل قلبي، ولا يجب عليك أن تنسى من أين أتيت، وذلك لأنه بفضل ريو جاليجوس، التدرب على ملاعبها مع أنديتها، أصبحت اليوم ما أنا عليه".

أنيس البدري يواصل الإعداد في مدينة جدة

فضل التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب نادي الاتحاد، البقاء في مدينة جدة، وعدم المغادرة إلى تونس، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن أنيس البدري، يواصل تدريباته بشكل يومي في مقر سكنه في جدة، بينما غادر باقي لاعبي الفريق الأجانب إلى خارج المملكة، بجانب أعضاء الجهاز الفني بالفريق.

كاريلي يحدد موعد عودة التدريبات

يحدد الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، بالتنسيق مع إدارة نادي الاتحاد، موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، ووضع البرنامج المخصص خلال الفترة المقبلة بعد نهاية فترة كورونا حال عودة الدوري.

ووضع الجهازين الفني والإداري للاتحاد، كافة الترتيبات لإجراء معسكرًا داخليًا، سيستمر إلى ما يقارب الشهر، لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل.