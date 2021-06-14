أخبار الاتحاد اليوم | معوض بريجوفيتش، وصدمة حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

علي مبخوت بديل بريجوفيتش في هجوم الاتحاد

أكدت صحيفة البلاد السعودية أن علي مبخوت نجم الجزيرة ومنتخب الإمارات بات قريبًا من ارتداء قميص الاتحاد ليخلف ألكسندر بريجوفيتش في الهجوم.

الصحيفة أضافت أن المستوى الرائع لصاحب الـ30 عامًا وإحرازه 25 هدفًا وصناعة 10 خلال مبارياته الـ26 مع الجزيرة في الموسم الأخير من دوري الخليج العربي دفع إدارة الاتحاد للعمل على ضمه.

حجازي يغيب عن معسكر إعداد الاتحاد للموسم الجديد

أفادت مصادر مصرية أن أحمد حجازي مدافع الاتحاد بات على رأس المرشحين لتمثيل المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو، وهو ما يُهدد تواجده مع فريقه في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

مسابقة كرة القدم ستبدأ في 21 يوليو القادم وتتواصل حتى السابع من أغسطس، وحال تأهل المنتخب المصري الأولمبي لمراحل متقدمة من المسابقة سيضع الاتحاد في ورطة، إذ قد يغيب نجم دفاعه عن المباريات الأولى من الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ12 من أغسطس.

مدافع الاتحاد يقترب من التعاون

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن طارق عبد الله مدافع الاتحاد بات قريبًا من الالتحاق بصفوف التعاون في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع العميد.

وأوضح مصدر مقرب من إدارة التعاون للصحيفة أن المفاوضات جارية مع اللاعب ووكيله حول توقيع عقد يمتد لعامين قادمين.

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