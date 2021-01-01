أخبار الاتحاد اليوم | "أمامنا 5 نهائيات"، وسعود عبد الحميد يُوضح سر هدفه

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي: أمامنا 5 نهائيات

أبدى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد سعادته الكبيرة بالفوز المهم على الهلال في الدوري السعودي يوم أمس، مؤكدًا أن الفريق كان الأفضل على أرض الملعب وقد تخطى كافة ظروفه الصعبة.

وأضاف للقنوات الرياضية السعودية "انتصارنا كان كبيرًا ومستحقًا أمام خصمًا صعبًا مثل الهلال، تخطينا ظروفنا الصعبة قبل المباراة وكنا الأفضل على أرض الملعب".

تابع "حاولنا منذ بدء الموسم رفع مستوى الاحترافية لدى اللاعبين بشكل عام، أزمة الغيابات ليست جديدة علي، فقد واجهتها كثيرًا في البرازيل، المهم هو التركيز ومواصلة العمل وبهما سنتخطى كل الصعاب".

أتم "قلت قبل مباراة الهلال أنه أمامنا 6 نهائيات في الدوري، والآن أصبح أمامنا 5 مباريات نهائية حتى نهاية الدوري، وذلك لأن نهائي البطولة العربية تم تأجيله إلى أغسطس حسبما علمنا".

كانت عرضية أم تسديدة؟ سعود عبد الحميد يُوضح سر لقطة الهدف

أكد سعود عبد الحميد مدافع الاتحاد أنهم كانوا بحاجة للفوز على الهلال للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

وأوضح الظهير الأيمن أن الفريق يُقدم كرة قدم جماعية ولذا لا يتأثر بغياب أي لاعب من صفوفه.

وعن لقطة هدفه الثاني الحاسم وإن كانت تسديدة أو تمريرة عرضية، قال "كانت تمريرة عرضية لكنها ذهبت إلى المرمى وأسفرت عن هدف والحمد لله".

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