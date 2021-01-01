أخبار الاتحاد اليوم | عودة رودريجيز، والحائلي يُوضح حقيقة تدخله في التشكيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 1 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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عودة جاري رودريجيز للتدريبات تُحسم اليوم

من المقرر أن يحسم الجهاز الطبي في الاتحاد موقف المهاجم جاري رودريجيز من العودة للانخراط في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، بعد مراجعة التقرير الخاص بحالته الصحية ومدى تطورها خلال الأيام الأخيرة.

مهاجم الرأس الأخضر غائب عن مباريات العميد منذ تعرض للإصابة قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة، لكن المصادر تُرجح عودته للفريق خلال المباراة القادمة أمام الوحدة.

مواجهة الوحدة ستشهد كذلك عودة المدافع المصري أحمد حجازي بعد غيابه عن اللقاء الأخير ضد القادسية للإيقاف.

أنمار الحائلي: لا أحد يفرض أسماءً على المدرب كاريلي، والاتحاد سيُنافس على الصدارة

أكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أن المدرب فابيو كاريلي يمتلك كافة الحرية لاتخاذ القرارات الخاصة بالفريق وخاصة التشكيل، مؤكدًا أن لا أحد يتدخل في عمله.

وأضاف عقب الفوز على القادسية "الفريق أدى ما عليه ويستحق هذا الفوز الكبير، مازال لديهم الكثير والاتحاد سيعود للمنافسة على الصدارة، مازال الدوري طويلًا".

🎙 أنمار الحائلي رئيس الاتحاد لـ «الرياضية»: بريجوفيتش أهداني كرة الهاتريك ⚽️#القادسية_الاتحاد pic.twitter.com/gIhiaujgrk — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 28, 2021

أتم "المدرب لديه كل الحرية لاختيار التشكيل المناسب، نحن إدارة محترفة ولدينا مدير فني مسؤول عن الفريق".

وقد ظهر الحائلي في مقطع فيديو ومعه كرة المباراة التي أهداها له المهاجم ألكساندر بريجوفيتش بعد إحرازه الهاتريك.

محمد البكيري: هذه أسباب فوز الاتحاد الكبير

قال محمد البكيري أن الخسارة الأخيرة للاتحاد أمام الفيصلي والضغط الإعلامي والجماهيري ساهم في عودة الفريق لمستواه وتحقيقه لفوز كبير على القادسية.

وأوضح أن التشكيل وتوظيف اللاعبين الجيد والتركيز هم الأسباب الأهم خلف الفوز الساحق على القادسية، مضيفًا خلال تواجده في برنامج الديوانية "نتائج الاتحاد متذبذبة هذا الموسم، ودومًا ما يُفاجئ الجميع بالفوز في مباريات صعبة والعكس".

"ما أراه أن الخسارة الأخيرة أفاقت اللاعبين، اختيار التشكيل وتوظيف اللاعبين والحضور الذهني الممتاز للاعبين كان السبب الأهم خلف الفوز الكبير على القادسية، تركيز اللاعبين في أدوارهم الدفاعية والهجومية وخاصة استغلال الفرص وعدم إهدارها لعب دورًا كبيرًا كذلك".

#الديوانية

محمد البكيري:

تشكيلة #الاتحاد اليوم مع توظيف اللاعبين هو سبب الفوز بعد الله.. وسعود عبدالحميد ظهير "عصري" ومستواه ثابت من بداية الموسم.#الاتحاد_القادسية pic.twitter.com/cRrkAMDrMi — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 28, 2021

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تقدم جيد لمهاجم الاتحاد ألكساندر بريجوفيتش في قائمة الهدافين. التفاصيل هنا