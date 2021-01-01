أخبار الاتحاد اليوم | 3 غائبين عن الفتح، وتحويل 3 ملايين يورو إلى سويسرا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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3 غائبين عن الاتحاد أمام الفتح

اختتم الاتحاد تدريباته يوم أمس لمواجهة الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الثلاثاء، وسيدخل الفريق اللقاء دون 3 من لاعبيه.

المدرب فابيو كاريلي يدخل المباراة دون الظهير حمدان الشمراني والمهاجم جاري رودريجيز ولاعب الوسط برونو هنريكي للإصابة.

عبد الله غراب: تأهل الاتحاد ليس مضمونًا، وتأهله يُقربه من اللقب

قال عبد الله غراب لاعب الاتحاد السابق أنه ضد الآراء التي تتوقع مباراة سهلة للاتحاد ضد الفتح في ربع نهائي كأس الملك مساء اليوم، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الفوز والتأهل سيُقرب الفريق من اللقب.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية "فوز الاتحاد في مباراة اليوم يقرّبه كثيرًا من لقب البطل، على الرغم من أن مباريات الكؤوس غير مضمونة وغير قابلة للتعويض وتختلف كثيرًا عن مواجهات الدوري، لذلك أتوقع أن يحرص كل مدرب على الدفع بكل أوراقه الرابحة، للظفر ببطاقة التأهل إلى ما قبل النهائي بغض النظر عن جودة المستوى وروعة الأداء".

تابع "حتى لو خسر الاتحاد فلن يؤثر ذلك على مسيرته الطيبة في بطولة الدوري على الرغم من أن لديه استحقاقات عديدة ما بين الدوري والكأس والبطولة العربية، لكن شخصية الفريق قادرة على تجاوز الأزمات مثلما حدث في المواسم الأخيرة".

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