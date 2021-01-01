أخبار الاتحاد اليوم | تصالح المولد مع نفسه، وموقف رودريجيز من مواجهة الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي يحسم موقف الأحمدي مع الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد تنتظر تقرير المدير الفني فابيو كاريلي لحسم مستقبل القائد كريم الأحمدي، وإن كان سيستمر موسمًا آخر أم يرحل بنهاية عقده.

ومن المقرر أن يُسلم كاريلي الإدارة الاتحادية تقريرًا فنيًا متكاملًا عن رأيه في اللاعبين المحليين والأجانب ومن يرغب ببقائه منهم.

فرص جاري رودريجيز في مواجهة الشباب ضئيلة

يُواصل جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد تدريباته البدنية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته طويلًا عن الملاعب.

ورغم تكثيف الجهاز اللياقي في النادي الغربي لعمله بهدف تجهيز اللاعب لمواجهة الشباب في الجولة القادمة من الدوري السعودي، إلا أن فرص تواجده أساسيًا أمام الليوث تبدو ضئيلة حسب صحيفة الرياضية السعودية.

الصحيفة أوضحت أن مهاجم الرأس الأخضر قد يتواجد على مقاعد البدلاء حال قرر فابيو كاريلي ضمه لقائمة المباراة.

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