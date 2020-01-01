أخبار الاتحاد اليوم | اقتراب حل أزمة "المستحقات" وكاريلي يُحضر للعودة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ...

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم خلال الشهر الحالي

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو الجاري.(طالع التفاصيل)

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الاتحاد يقترب من حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين

اقترب نادي الاتحاد من حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل عودة النشاط الرياضي حيث ينطلق الدوري في أغسطس المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن خزينة الاتحاد تقترب من تلقي دعمًا ماليًا خلال الأيام المقبل لدفع مستحقات اللاعبين.

كاريلي يضع خطة الاتحاد للعودة

وضع البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، خطة العودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة استعدادًا لاستئناف الدوري.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط، أن تدريبات الاتحاد ستنطلق يوم الأحد المقبل، بعد خضوع اللاعبين لفحوصات طبية.

وسيتولى محمد العبدلي المدرب المساعد التدريبات لحين وصول البرازيلي كاريلي لاستلام مهامه.

كاريلي يعطي الثقة للاعبي الاتحاد

وضع البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، الثقة في لاعبيه استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الاتحاد لعودة الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل، حيث وضع كاريلي الثقة في جميع لاعبيه وإعطاء الفرصة لكل فرد خلال الفترة المقبلة.