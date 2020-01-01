أخبار الاتحاد اليوم | فلاتة يعود وانفراجة في الرواتب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ...

فلاتة يعود للاتحاد

كشف صحيفة "المدينة" السعودية عن غزم مجلس إدارة نادي الاتحاد بتكليف عدنان فلاتة بمنصب مدير الكرة بالفريق خلفًا لأسامة المولد، بعد عدة اجتماعات جمعته برئيس النادي أنمار الحائلي.

زأوضحت الصحيفة أن فلاتة اشترط أن يكون العقد طويل الأمد إلا أن إدارة النادي الجداوي أخطرته بأن مصيره سيتحدد مع نهاية الموسم الجاري.

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انفراجة في الرواتب

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن خزينة الاتحاد ستتلقى دعمًا ماليًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة، ستساهم في حل أزمة رواتب اللاعبين المتأخرة.

وأشارت الصحيفة أن للاعبين رواتب لمدة تترواح بين ثلاثة إلى خمسة أشهر.

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