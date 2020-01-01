أخبار الاتحاد اليوم | إحباط آسيوي وإنهاء أزمة جروهي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 30 أبريل 2020 ...

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فيفا قد يطيح بآمال الاتحاد بالمشاركة في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية حرمان فريق الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب عقوبات وغرامات المفروضة من قبل الفيفا.

وكان الاتحاد تعرض لأكثر من عقوبة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة بسبب المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين الأجانب. " اقرأ التفاصيل "

أنباء محبطة لدوري أبطال آسيا بسبب المقترح الجديد

نفت تقارير صحفية محلية التقارير التي أشارت إلى تحديد أحدى الدول لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا.

وقالت صحفية "الشرق الأوسط" أن ذلك يأتي في ظل عدم وصول أي طلبات رسمية من قبل الاتحاد الآسيوي للاتحادات القارية المرشحة للاستضافة حتى الآن. "ا قرأ التفاصيل "

ابن فلسطين وقاهر ريال مدريد - حقائق لا تعرفها عن رومارينيو نجم الاتحاد

يقدم البرازيلي رومارينيو مستوى فنيًا مميزًا بقميص الاتحاد في موسمه الثاني بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يتصدر هدافي فريقه برصيد 11 هدفًا، والرابع في المسابقة بالتساوي مع لاعب الهلال إدواردو في قائمة هدافي الدوري.

وعلى الرغم من نتائج الاتحاد المتباينة هذا الموسم إلا أن أداء رومارينيو كان إحدى النقاط المضيئة بالنسبة لجماهير النمور. " اقرأ التفاصيل "

إدارة الاتحاد تتواصل مع جريميو البرازيلي لإنهاء أزمة جروهي

تواصلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مع نادي جريميو البرازيلي، من أجل تسوية مستحقات صفقة البرازيلي جروهي، والتي تبلغ 8 ملايين يورو.