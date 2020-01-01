أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يستعين بالفيديو، وبشرى سارة للغامدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

بشرى سارة لعبد الرحمن الغامدي

أشاد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد بالثنائي عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن الغامدي بعدما أبهراه خلال معسكر إعداد الفريق المقام في أبها حاليًا، وكذلك خلال المباراة الودية أمام نجران.

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وتُعد تلك أخبارًا رائعة للغامدي تحديدًا حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ولم يُحسم بعد موقفه من البقاء وتجديد العقد أو الرحيل لوجهة أخرى، وقد يلعب تألقه في المران والوديات حاليًا دورًا في منحه فرصة جديدة.

مجلس جمهور الاتحاد بعسير يُرحب بالفريق

احتفى مجلس جمهور الاتحاد في منطقة عسير وبتواجد محافظ خميس مشيط بلاعبي ومدربي وإداريي الاتحاد الموجودين هناك في معسكر إعدادي استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

🎥- مجلس جمهور الاتحاد بعسير يرّحب بإدارة الاتحاد و اللاعبين بالعرضة الجنوبية (العسيرية) pic.twitter.com/lBNIqAKUZ8 — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) July 17, 2020

ورحب المجلس بأعضاء البعثة الاتحادية في حفل أقيم في منتزه المسقى السياحي وشهد عدد من الفعاليات والفقرات التي استمتع بها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني.

تدريبات خاصة لرباعي الاتحاد تمهيدًا للدفع بهم أمام القادسية

يخوض الاتحاد اليوم ثاني مبارياته الودية وستكون أمام القادسية، بعدما كانت الأولى أمام نجران.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الفريق أن المدرب فابيو كاريلي ركز خلال المران الأخير على الرباعي مارسيلو جروهي وفهد المولد وويلفريد بوني وليوناردو جيل في إشارة للدفع بهم خلال مواجهة القادسية بعدما فضل إبعادهم عن مباراة نجران الأولى.

الفيديو وسيلة كاريلي لمتابعة تدريبات الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن حرص فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد على تسجيل تدريبات الفريق الجماعية ومبارياته الودية بالفيديو ليقوم بتحليلها فيما بعد ومن ثم عرضها على اللاعبين لشرح الأخطاء وبعض الملاحظات الفنية الخاصة بالأداء.