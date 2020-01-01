أخبار الاتحاد اليوم | جديد أزمة السواط، ومطاردة الهلال لنجم الفريق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ...

لجنة الاحتراف تُوضح سر اعتماد عقد التعاون مع السواط

أوضح معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم سر اعتماد تجديد التعاون لعقد لاعبه عبد المجيد السواط لموسم إضافي رغم توقيع اللاعب على عقود انضمامه للاتحاد بدءًا من الموسم القادم.

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وقال الشهري لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة سبورت 24 السعودية "التعاون قدم عقد السواط مستوفيًا كافة الشروط اللازمة لاعتماده، إذ استوفى النادي كافة الأمور المطلوبة لتجديد عقد اللاعب لموسم جديد".

أضاف "قدم الاتحاد بعدها عقده مع السواط، وهنا خرج الأمر عن لجنة الاحتراف لأنه أصبح هناك نزاع بين الناديين حول التعاقد مع اللاعب وهذا مكانه غرفة فض المنازعات".

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