أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يصحح الأخطاء وتعاقد جديد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ...

الاتحاد يقترب من التعاقد مع راعي جديد لأطقم الفريق

اقترب نادي الاتحاد، من الإعلان عن التعاقد مع راعي رسمي لأطقم النادي الجديدة، بعد مفاضلات عدة لشركات متميزة.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد ستتابع المتاجر الأرضية والإلكترونية، التي تستغل شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدها، لحفظ حقوق النادي.

كاريلي يرفض الراحة في الاتحاد

رفض البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، منح لاعبي الفريق راحة أمس الخميس، بعد التعادل مع نجران بهدف لمثله، في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما.

وفرض كاريلي على لاعبي الاتحاد تدريبات صباحية ومسائية، حيث يسعى لتجهيز الفريق لمواجهة القادسية يوم الأحد المقبل، في ثاني مبارياته التجريبية، خلال معسكره الجاري حاليًا في مدينة أبها، ضمن الاستعدادات لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي يجتمع مع لاعبي الاتحاد لتصحيح الأخطاء

حرص البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد، على عقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق، من أجل شرح الأخطاء التي لاحظها خلال ودية نجران يوم الأربعاء الماضي، بهدف تصحيحها، قبل انطلاق الدوري.

ويسعى كاريلي لاستغلال المعسكر التدريبي المقام حاليًا في مدينة أبها، من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا ولياقيًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والمقرر لها بعد 17 يومًا.

على طريقة "Dark" .. إنقاذ نور وستة قرارات قد نغيرها في الاتحاد لو عدنا للماضي؟

عُرض يوم 27 يونيو الماضي الموسم الأخير من المسلسل الألماني الشهير DARK على شبكة نتفليكس، والذي يتحدث عن قضية التنقل عبر الزمن، سواء العودة إلى الماضي أو التقدم للمستقبل.

المسؤولون في أندية كرة القدم مثل جميع الناس، يتخذون قراراتهم وفق ظروف معينة ومعايير محددة قد تتغير لاحقًا، لكنهم يرون هذا القرار هو الأفضل في هذا الوقت، ومن ثم يحكم الزمن على صحته أو خطئه. " اقرأ التفاصيل "