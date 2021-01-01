أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز بديل حجازي .. وقصة رونالدو ورودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خبر محبط للأهلي والاتحاد بشأن "الجوهرة المشعة"

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي الأهلي والاتحاد، مازالا يترقبا جاهزية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، من أجل العودة مجددًا لخوض ما تبقى من مباريات بالموسم الحالي 2020-2021.

فريقا الاتحاد والأهلي يخوضان مبارياتهما حاليًا على ملعبي الشرائع بمكة ورديف الجوهرة المشعة في جدة، بسبب سوء أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية حاليًا، حيث تجرى لها عمليات صيانة. " اقرأ التفاصيل "

رامون دياز: فضلت تدريب الاتحاد عن الأهلي المصري

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، على أن الدوري السعودي أقوى دوري عربي حاليًا، متحدثًا عن رفضه عرض تدريب الأهلي المصري.

دياز كان يتولى مهمة تدريب الهلال السعودي خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وبعدها تولى مهمة تدريب الاتحاد ومن ثم بيراميدز بالدوري المصري. " اقرأ التفاصيل "

رودريجيز يتحدث عن لقب "القزم" .. وسر قميص رونالدو

تحدث الرأس أخضري جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة، عن مسيرته مع كرة القدم ومحطاته المختلفة، وهدية البرتغالي كريستيانو رونالدو له، وكواليس رحيله عن الاتحاد وعودته مرة أخرى.

رودريجيز رحل لفترة على سبيل الإعارة إلى فناربخشة التركي قبل العودة مرة أخرى إلى الاتحاد قبل استكمال فترة الإعارة لاحتياج الفريق إليه. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يجهز بديل حجازي أمام القادسية

بدأ البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، في تجهيز عمر هوساوي وعبد المحسن فلاتة، مدافعا الفريق، من أجل المشاركة في مباراة القادسية المقبلة بدلًا من أحمد حجازي.

ويعد عمر هوسوي هو الأقرب للمشاركة بشكل أساسي بجانب زياد الصحفي، نظرًا لجاهيزيته ومشاركته في المباريات الماضية مع الفريق بشكل مستمر.