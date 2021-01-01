أخبار الاتحاد اليوم | تجديد الثقة في كاريلي .. ودفعة قوية للقادسية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

القادسية يخير الاتحاد .. أموالنا كاملة أو خصم النقاط

تدرس إدارة نادي القادسية، برئاسة ناصر الدغيثر، تقديم شكوى جديدة ضد إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب الأموال المستحقة على العميد، والمتبقية من صفقة انتقال هارون كمارا.

لجنة المنازعات أعلنت في وقت سابق قرارها المتعلق بمستحقات القادسية، حيث منحت إدارة الاتحاد مهلة شهرًا من أجل تطبيق القرار بعد نهاية المدة الزمنية المحددة لاستئناف القرار، حيث يكتسب بعدها الصفة القطعية. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يختبر الشنقيطي

يختبر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، جاهزية اللاعب مهند الشنقيطي، اليوم الجمعة، من أجل معرفة موقفه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام القادسية.

كاريلي يسعى لتجهيز الشنقيطي للمشاركة في المباراة، حيث سيحدد موقفه من السفر إلى الخبر لمواجهة القادسية.

الاتحاد يجدد ثقته في كاريلي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قررت تجديد الثقة في البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، رغم تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الاتحاد جدد الثقة في كاريلي، بعد خسارة الفريق أمام الفيصلي، وحثت الإدارة اللاعبين على مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، وعدم التفريط في النقاط.

القادسية يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الاتحاد

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي القادسية، بقيادة التونسي يوسف المناعي، دفعة قوية، قبل مواجهة فريق الاتحاد يوم الأحد المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات القادسية عودة المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريلا في المناورة الأساسية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، بعدما غاب عن المشاركة الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.