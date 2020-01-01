أخبار الأهلي - رسالة تركي آل الشيخ الغامضة وتجدد أزمة كوليبالي ونصيحة جوزيه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم الجمعة 10 أبريل

تصدرت أخبار الأهلي، اليوم الخميس، أزمة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق برحيله نهاية الموسم.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتليفزيونية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 10 إبريل ...

الأهلي يرفض الحل الودي مع النجم الساحلي في قضية كوليبالي

أكدت صحيفة "الصباح" التونسية، اليوم الجمعة، أن الأهلي رفض طلب النجم الساحلي التونسي، بالتراجع عن شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية كوليبالي.

وكان النجم الساحلي التونسي قد تأخر في دفع المبلغ المستحق للأهلي بسبب الأزمة التي تعيشها الرياضة في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

رسالة غامضة من آل الشيخ.. "التفاوض يبدأ بثلث السعر"

أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الجدل خلال الساعات الأخيرة بسبب بعض الكلمات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

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وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: "رجع يخبط الباب؟ المفروض ب ثلث السعر الأن يبدأ التفاوض"، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن المقصود بها هو أحمد فتحي لاعب الأهلي.

كواليس أزمة أحمد فتحي ومفاوضاته مع بيراميدز

وفقًا لموقع "يلاكورة" المصري، أن رفض التعاقد مع أحمد فتحي جاء بسبب رفض أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعبين كبار سن.

وأكدت التقارير أن بعض الوسطاء يحاولون في الوقت الحالي تهدئة التوتر بين فتحي وإدارة النادي الأهلي بالأيام المقبلة.

مانويل جوزيه: قرار أحمد فتحي بالرحيل عن الأهلي "سيئ"

وصف البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، قرار أحمد فتحي عن الفريق بالسيئ، بنهاية الموسم الجاري.

وتمنى جوزيه أن يستمر أحمد فتحي مع فريقه خلال المواسم المقبلة، لأن المال ليس كل شيء لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.