أخبار الأهلي اليوم | المولد يُوقع مع ناديه الجديد، وغياب نيانج عن المران

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

سعيد المولد يُوقع مع الاتفاق

أفادت عدة مصادر صحفية بينهم صحيفة الجزيرة السعودية والصحفي وليد سعيد أن سعيد المولد مدافع الأهلي وقع عقود انضمامه للاتفاق لمدة موسمين قادمين.

وسيبدأ المولد رحلته مع الاتفاق مع بداية الموسم الجديد وعقب نهاية عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يستأنف تدريباته وسط غياب نيانج

استأنف الأهلي تدريباته يوم أمس الجمعة بعد توقفها لمدة 5 أيام هي مدة الراحة التي مُنحت للاعبين تزامنًا من فترة التوقف الدولي.

وغاب المهاجم مبايي نيانج عن المران لتواجده خارج السعودية، ويُنتظر حضوره في الأيام القادمة للانضمام للتدريبات استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وقد قاد المران الفرنسي فيصل قورمي مساعد مدرب الناشئين، وأوضح النادي أنه سيواصل ذلك حتى التعاقد مع مدرب جديد.

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