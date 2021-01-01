أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يُغادر السعودية، وتأجيل مواجهة التعاون

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

ميلويفيتش ونسبة نجاح لا تتجاوز الـ41%

خسر الأهلي تحت قيادة فلادان ميلويفيتش مباراته الخامسة تواليًا في الدوري السعودي، وهي الخسارة الـ18 في مسيرة المدرب الصربي مع الفريق السعودي.

ميلويفيتش بدأ تدريب الأهلي في السادس من مارس 2020 خلفًا للسويسري كريستيان جروس، وقد قاد الفريق في 41 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

الأهلي فاز تحت قيادة مدربه في 17 مباراة وخسر 18 وتعادل في الخمسة المتبقية، ولم تتجاوز نسبة نجاحه حاجز الـ41%، وقد سجل لاعبو الأهلي تحت قيادته 58 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 68.

ميلويفيتش إلى بلاده وراحة 5 أيام للفريق

غادر المدرب فلادان ميلويفيتش السعودية عائدًا إلى بلاده في إجازة قصيرة استغلالًا لفترة التوقف الدولي، وقد منح اللاعبين قبل سفره راحة من التدريبات لمدة 5 أيام.

الأهلي الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي في الدوري السعودي بسقوطه المذل أمام الفتح 4-1 سيستأنف تدريباته يوم الجمعة القادمة استعدادًا لمواجهة الرائد يوم الثامن من إبريل القادم.

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