أخبار الأهلي اليوم | ترتيبات المرحلة المقبلة وهل ينتقل لاعب الأحمر للدوري السعودي؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ..

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الاتفاق: أزارو الآن من حق الأهلي ولكن

أرجع الأمين العام للمجلس التنفيذي بنادي الاتفاق السعودي، خالد ناصر الأمين، أسباب تغيب المهاجم المغربي وليد أزارو عن تدريبات الفريق إلى انتهاء عقده، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنهم على ثقة كبيرة باستمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

عبد الحفيظ يتحدث عن ترتيبات المرحلة المقبلة

قال سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ: «الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع».

وأوضح أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال إن هناك تركيزًا شديدًا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مدير الكرة أن التنسيق مستمر مع الجهاز الطبي أيضا؛ للاطمئنان بشكل مستمر على سلامة الجميع، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي يتم تنفيذها يوميا لضمان سلامة الجميع.

اللاعبون يجرون المسحة الرابعة

خضع لاعبو الأهلي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

اجتماع عبد الحفيظ وفايلر

عقد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.

هل ينتقل لاعب الأهلي للاتفاق؟

أوضح خالد الناصر؛ أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، حقيقة ما تردد عن رغبة ناديه في التعاقد مع محمد شريف؛ لاعب الأهلي المعار إلى إنبي.

وقال الناصر، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "شريف لاعب جيد، لكن قائمة الاتفاق من اللاعبين الأجانب مكتملة، وليس لدينا مكان لضم لاعب أجنبي جديد".