أخبار الأهلي اليوم | موقف موليكا وفايلر يقود التدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 11 يوليو 2020 ..

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع موليكا وغيره من الأجانب

كشف أمير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي عن حقيقة المفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي أو غيره من اللاعبين الأجانب لدعم صفوف الفريق الموسم القادم.

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النادي المصري أبرم بالفعل أولى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد بضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب الذي وقع عقدًا يمتد لـ5 سنوات مقابل 20-25 مليون جنيه مصري تقريبًا. " اقرأ التفاصيل "

وزارة التموين: الأهلي سجل شعار القرن وندرس طلب الزمالك

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديدًا جهاز تنمية التجارة الداخلية بيانًا رسميًا حول الصراع الدائر بين ناديي الأهلي والزمالك حول تسجيل علامة نادي القرن.

الزمالك كان قد أعلن تقديمه طلب لتسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" قبل عدة أيام، وقد أكدت الوزارة ذلك الأمر لكن مع الإشارة إلى أن الأهلي سجل لقب نادي القرن باسمه عام 2007. " اقرأ التفاصيل "

فايلر يقود تدريبات الأهلي وعبد الحفيظ يتابع تطورات المصابين

أدى فريق النادي الأهلي تدريبه اليوم السبت، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للحديث حول بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة الإعداد، استعدادًا لعودة الدوري المصري.

فايلر عقد محاضرة نظرية سريعة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق التدريبات، حيث شهدت المحاضرة حديثه مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في التدريبات.

ومن جانبه، عقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع خالد محمود، من أجل الاطمئنان على اللاعبين المصابين، حيث قطع سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة، بالإضافة لعودة حمدي فتحي ومحمد محمود تدريجيًا مع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية.

عبد الحفيظ: سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل ودية سموحة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه سيتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل مباراة سموحة الودية، المقرر لها 23 يوليو الجاري.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "هناك استعدادات مكثفة للمباراة الودية، وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض أي مباراة ودية أو رسمية.

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الاتفاق يطلب ضم لاعبًا جديدًا من الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن وفدًا من نادي الاتفاق السعودي سيصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة للتفاوض مع الأهلي حول ضم لاعب وسطه المعار إلى إنبي محمد شريف.

وأضاف ياسين أن اللاعب مرحب بفكرة اللعب في الدوري السعودي خاصة مع صعوبة عودته للأهلي ولعبه بانتظام في الفريق، وتحديدًا بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

يُشار إلى أن الاتفاق كان قد تعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

عصام الحضري يُغازل جمهور الأهلي

نشر عصام الحضري حارس المرمى الأسطوري في كرة القدم المصرية صورة لجائزة "نادي القرن" التي حصل عليها النادي الأهلي عام 2000 وعلق عليها قائلًا "نادي القرن .. صباح الخيرات"، في محاولة جديدة منه لمغازلة جمهور الفريق الأحمر وإصلاح علاقته معه التي فسدت حين ترك النادي وانضم لفريق سيون السويسري.

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