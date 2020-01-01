أخبار الأهلي اليوم | موقف رحيل فايلر للجزيرة الإماراتي والمقاولون يرفض ضم عاشور

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ..

إبراهيم سعيد: فايلر يتهرب من الأهلي بشياكة

قال إبراهيم سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن فايلر يتهرب من الأهلي بشياكة والدوري السعودي الأقرب للمدرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

«الخطيب» يفتتح مقري إدارة الأعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس على افتتاح مقري إدارة الأعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت على مدار الشهور الماضية.

المقاولون يرفض ضم حسام عاشور

رفض نادي المقاولون العرب، العرض الذي تقدم به أحد وكلاء اللاعبين على الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس بالتعاقد مع حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أحمد شوبير ينفي رحيل فايلر للجزيرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر داخل جدران القلعة الحمراء.

وبشأن دخول نادي الجزيرة الإماراتي في مفاوضات مع المدرب السويسري قال شوبير : "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة نهائيًا".