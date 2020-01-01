أخبار الأهلي اليوم | تغييرات إدارية مهمة، وعودة التدريبات لملعب النادي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ...

تغييرات إدارية مهمة في الأهلي

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تعمل على إجراء عدة تغييرات إدارية في النادي، وذلك بالتنسيق مع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة وعضو شرف النادي.

ويأتي في مقدمة تلك التغييرات تعيين مدير تنفيذي لعضو مجلس الإدارة الحالي طريف حلواني والذي يشغل هذا المنصب مؤقتًا منذ استقالة أحمد نور، وتهدف الإدارة من تلك الخطوة إلى تنظيم أمور النادي وضمان استقراره بتعيين مدير تنفيذي متفرغ.

تدريبات الأهلي تعود لملعبه الأسبوع القادم

قال مصدر مسؤول في إدارة الأهلي لصحيفة الرياضية السعودية أن الفريق سيعود لإجراء تدريباته على ملعبه الأسبوع القادم، إذ ستنتهي أعمال الصيانة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتدرب الأهلي حاليًا في الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وقد اختاره بدلًا من ملعب مركز عبد الله الفيصل الخاص بالفئات السنية بالنادي نظرًا لأن الأخير معشب بالعشب الصناعي.

مفاجأة .. دجانيني يفسخ عقده والأهلي يكذبه رسميًا

الأهلي أغلق بالكاد ملف مستحقات يوسف بلايلي وجوزيف دي سوزا المالية المتأخرة وتهديدهما بالرحيل، وقد صُدم بإقدام دجانيني تفاريس على فسخ عقده. التفاصيل هنا

موعد مباراة الأهلي الودية ضد جدة والقنوات الناقلة