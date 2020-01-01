أخبار الأهلي اليوم | موقف بادجي من الإسماعيلي وعودة ناصر ماهر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 نوفمبر.

يواصل النادي الأهلي استعدادته لمباريات الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري والمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 ..

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فيديو | فتحي يودع جماهير الأهلي: اعتذر إذا أغضبتكم لكن هذه هي الحياة

ودع أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، جماهير ناديه بعد نهاية مشواره مع الفريق، موجهًا رسالة اعتذار ومؤكدًا أنه لن ينسى مساندة جمهور القلعة الحمراء له.

الظهير الأيمن اختتم مشواره مع الشياطين الحمر أمس السبت، إذ خاض آخر مباراة له أمام طلائع الجيش في ختام الجولة الأخيرة من الموسم بالدوري المصري الممتاز. " اقرأ التفاصيل "

ناصر ماهر: موسيماني متمسك بعودتي للأهلي

أكد ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي والمعار إلى فريق سموحة، على أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تواصل مع وكيله أحمد يحيى، من أجل العودة مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء.

ماهر قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لدي طموح كبير ولي الشرف التواجد مع أفضل فريق إفريقيا، وهناك تمسك من قبل مسؤولي الأهلي والمدرب بيتسو موسيماني".

الإسماعيلي: ضم بادجي من الأهلي أمر وارد

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، على أن إدارة النادي تعمل على تدعيم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وحيد قال خلال تصريحات إذاعية: "ليس لدي أي معلومات عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي، ولكن كل الأمور واردة".

عبد الحفيظ: الأهلي كان الأكثر جاهزية للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه كان الأكثر جاهزية من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيل المباراة النهائية إلى يوم 27 من نوفمبر.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "موسيماني لديه شخصية قوية، ولكنه مرن مع اللاعبين بما لا يتجاوز الحدود المسموح بها، وليس صداميًا وشخصيته رائعة".

وتابع: "تأخير المباراة النهائية قد يكون فيه خيرًا لنا، حيث سيعود المصابين للمشاركة من جديد، بينهم رامي ربيعة الذي قد يكون جاهزًا يوم 27 نوفمبر".