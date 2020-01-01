أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة التدريبات ومصير الأجانب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 22 مايو 2020 ...

كشف مصير قائمة الأهلي السعودي قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية محلية عن تخطيط إدارة نادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة بالتنسيق مع الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي برئاسة الأمير منصور بن مشعل للفترة المُقبلة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى عدم وجود تغييرات كثيرة على قائمة أجانب الفريق للموسم المُقبل. " اقرأ التفاصيل "

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المحمدي: التدريبات المنزلية لا ترفع لياقة اللاعبين

يرى صالح المحمدي، مدرب الأهلي السابق، أن التدريبات المنزلية التي يمارسها اللاعبين في منازلهم، لا ترفع اللياقة البدنية.

وقال المحمدي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "التدريبات المنزلية لا ترفع اللياقة، ولكنها تحافظ عليها، ولابد كم اللاعبين أن يبذلوا مجهودًا مضاعفًا خلال فترة تعليق النشاط الرياضي.

وواصل: "التدريبات المنزلية تعد مهمة جداً، وهي توقف هدر الجهد اللياقي لكنها لا ترفع اللياقة، كما أنها تحافظ على الرشاقة والمرونة، وإزالة الترهلات في عضلات البطن".

إدارة الأهلي تحدد موعد عودة التدريبات الجماعية

حددت إدارة النادي الأهلي، بداية شهر يوليو القادم، موعدًا لانطلاق التدريبات الجماعية، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الحالي، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بداية تدريبات الأهلي ستكون في مقر النادي بمدينة جدة، على أن يجري الفريق معسكرًا في الحوية بمدينة الطائف لمدة 3 أسابيع، ستقام خلالها 3 مباريات ودية.

واتفقت إدارة الأهلي مع المدرب فلادان ميلويفيتش، على برنامج المعسكر، والذي سيعتمد على الجانب اللياقي، وإجراء تدريبات صباحية ومسائية.

السومة يساند تركي آل الشيخ في تحدي "البلايستيشن"

حرص السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على دعم معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، في تحدي "البلايستيشن" ضد سعود آل سويلم رئيس النصر السابق.

السومة قال في فيديو موجهًا حديثه إلى تركي آل الشيخ "كل التوفيق لك معالي المستشار في تحدي البلايستيشن وكلنا معاك".

ورد آل الشيخ على السومة قائلًا: "يا هلا بالعقيد، وواحشنا"، ويرد مهاجم الأهلي: "ماتوحش غالي، بالتوفيق معالي المستشار وكل عام وأنت بألف خير".