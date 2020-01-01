أخبار الأهلي اليوم | موعد تواجد المحترفين في جدة واستئناف "جويدي"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 ...

إدارة الأهلي تُبلغ المحترفين بموعد العودة إلى جدة

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي التخطيط لعودة الفريق إلى التدريبات خلال الفترة المُقبلة تحسبًا لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الجهاز المشرف على كرة القدم في الفريق الأول أبلغ جميع اللاعبين المحترفين بمن فيهم العناصر الأجنبية بأهمية الوجود في جدة نهاية يونيو المقبل.( طالع التفاصيل )

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الأهلي ينوي التقدم باستئناف ضد عقوبة جويدي

يتجه النادي الأهلي السعودي إلى الاستئناف على العقوبة المفروضة ضده من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد عقوبة 4 ملايين ريال المفروضة من قبل فيفا.

خاص | تشكيلة هلالية يتخللها ثنائي أهلاوي واتحادي .. العتيبي يختار الأفضل

اختار حسن العتيبي؛ حارس مرمى الهلال السعودي الأسبق، تشكيل الأفضل من اللاعبين المحليين الذين مروا على الكرة السعودية عبر تاريخها. وسيطر على تشكيل الحارس المعتزل، لاعبي الزعيم، سواء من القدامى أو الحاليين، مع وجود اسمين فقط من الأندية الأخرى..( طالع التفاصيل )

عودة الدوري السعودي تُكلف نصف مليار ريال

كشفت تقارير صحفية محلية عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المُقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التكلفة المالية التي المتوقعة في حال استئناف الموسم الجاري.( طالع التفاصيل )