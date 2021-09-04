أخبار الأهلي اليوم | موعد الجمعية العمومية، ورحيل الرنقي للعين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يُعلن موعد جمعيته العمومية العادية

أعلن النادي الأهلي بعد ظهر اليوم السبت عقد جمعيته العمومية العادية يوم الأربعاء القادم عن بُعد بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن النادي سيعرض على الجمعية العمومية تقريره المالي والإداري والتزامات النادي حتى نهاية يونيو الماضي، وكذلك خطة النادي المستقبلية والميزانية التقديرية، بجانب المصادقة على تعيين مراقب الحسابات.

هل يلعب السومة أمام التعاون؟

أفادت المصادر الصحفية أن المرجح عدم لحاق السوري عمر السومة بمباراة فريقه الأهلي أمام التعاون في رابع جولات الدوري السعودي.

وأوضحت المصادر أن الجهازين الفني والطبي يُفضلان عدم الدفع بالمهاجم المخضرم إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، مشيرة إلى أن المتوقع عودته عند الجولة الخامسة أمام الفتح.

مباراة جديدة بين الأهلي وضمك

يخوض الأهلي مباراة جديدة اليوم أمام ضمك بعد تلك الجدلية التي جمعت الفريقين في ثالث جولات الدوري السعودي الأسبوع الماضي ويُطالب الأهلي بإعادتها لوجود خطأ فني من جانب الحكم ماجد الشمراني عند إحراز هدف التعادل لضمك.

المباراة الجديدة ستُلعب في الإطار الودي مساء اليوم السبت ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي عقب انتهاء أيام فيفا.

العين يُعلن استعارة مهاجم الأهلي الشاب

أعلن نادي العين السعودي الهابط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي حصوله على مهاجم الأهلي الشاب عثمان الرنقي بالإعارة لموسم واحد.

الرنقي أحد المواهب الصاعدة المبشرة كثيرًا، وقد خاض عدة دقائق مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي لكن النادي فضل إعارته للحصول على فرص أكبر للعب.

خطابان وراء رفض احتجاج الأهلي وطلبه إعادة مواجهة ضمك

الكشف عن أسباب رفض احتجاج الأهلي على هدف ضمك. التفاصيل هنا

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