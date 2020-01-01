أخبار الأهلي اليوم | التشكيل المتوقع أمام العين، وعودة العويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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تشكيل الأهلي لمباراة العين في الدوري السعودي

يخوض الأهلي بعد قليل مباراة الجولة الرابعة في الدوري السعودي أمام العين، وفيما يلي التشكيل المتوقع:

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ياسر المسليم، لوكاس ليما، معتز هوساوي، محمد الخبراني، عبد الله حسون، ليوبومير فيجسا، نوح الموسى، إدريس فتوحي، صامويل أوسو، ألكساندرو ميتريتسا، عمر السومة.

محمد العويس يتعافى وجاهز لمواجهة الشباب

حصل محمد العويس حارس مرمى الأهلي على الضوء الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية والمباريات بعد تعافيه وإنهائه برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إصابته في أوتار مفصل القدم.

وسينخرط اللاعب في تدريبات الأهلي الجماعية خلال فترة التوقف الدولية، على أن يكون جاهزًا لقيادة الفريق أمام الشباب في الـ23 من نوفمبر الجاري.

المجحد وعسيري خارج مباراة الأهلي أمام العين

استبعد المدرب فلادان ميلويفيتش الثنائي مهند عسيري ومحمد المجحد من مباراة الأهلي أمام العين التي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وجاء استبعاد عسيري لشعوره بالإجهاد وقد عوضه ميلويفيتش بالمهاجم الشاب عثمان الحاج "الرنقي" والذي انضم لقائمة الفريق الأول للمرة الأولى، فيما كان استبعاد المجحد بقرار فني من المدرب الصربي.

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