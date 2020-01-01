أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة بلهندة ومصير حسين عبدالغني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ...

حسين عبدالغني يقف مع الأهلي وغموض مصير المؤشر وباسم العطا الله

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأهلي السعودي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب حسين عبدالغني قائد الفريق لتمديد التعاقد إلى نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وينتهي عقد عبدالغني مع الراقي في شهر أغسطس المُقبل، ويستوجب على إدارة النادي تمديد عقد اللاعب حتى يستمر مع الفريق.(طالع التفاصيل)

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مفاجأة .. الأهلي يقترب من يونس بلهندة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي يستهدف ضم المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي التركي.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الجمعة، أن الأهلي يسعى لخطف الصفقة بعد صراع قوي من أكثر من نادٍ على رأسهم الهلال والنصر.

فيديو | عندما تحول ديربي جدة الآسيوي إلى ساحة قتال

دائمًا ما تشهد مباريات ديربي جدة، التي تجمع بين الأهلي و الاتحاد ، أحداثًا ساخنة وعنيفة، وذلك على مر التاريخ، نظرًا لشراسة المنافسة بين الفريقين في مختلف البطولات.(طالع التفاصيل)

السومة وبلعمري وبغداد بونجاح .. نجوم الدوريات العربية الذين أعلنوا الانتماء للأهلي والزمالك

يمتلك ناديي الأهلي والزمالك شعبية كبيرة جدًا على الصعيدين المحلي والعربي، حيث يُعد كلاهما الأكثر شهرة وتاريخًا بالبطولات والألقاب.(طالع التفاصيل)