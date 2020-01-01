أخبار الأهلي اليوم | مسحات للاعبين قبل عودة التدريبات وموقف طاهر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ..

الأهلي يستقر على إعارة كهربا وصالح جمعة

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على إعارة الثنائي محمود عبدالمنعم «كهربا» وصالح جمعة لاعبي الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري في حالة تمديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني خلال الفترة المقبلة

نادر شوقي : الأهلي يرغب في بقاء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، أن النادي الأحمر أبدى رغبته في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

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وأعير رمضان من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للأهلي يناير الماضي، لمدة 6 أشهر.

بيسيرو : نادم على الرحيل عن الأهلي

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن قراره بالرحيل عن الفريق للانتقال لتدريب نادي بورتو البرتغالي، كان خطأ.

وقال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية لأون تايم سبورتس، إنه يتذكر كافة اللاعبين في النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يجمعهم به علاقة ود وحب.

الاتحاد الإفريقي ينتظر الدوري المصري والمغربي

كشفت تقارير مُقربة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة المسابقات بالكاف تنتظر تحديد مصير الدوري المصري والمغربي من أجل حسم الموعد النهائي لبطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكدت التقارير أنه في حال عاد الدوري المصري والمغربي في شهر أغسطس فسيكون المقترح الثاني وهو إقامة مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر.

السومة وبلعمري وبغداد بونجاح .. نجوم الدوريات العربية الذين أعلنوا الانتماء للأهلي والزمالك

يمتلك ناديي الأهلي والزمالك شعبية كبيرة جدًا على الصعيدين المحلي والعربي، حيث يُعد كلاهما الأكثر شهرة وتاريخًا بالبطولات والألقاب.( طالع التفاصيل )

الدوري السويسري يغازل فايلر

يسعى نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

ودخل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسابات جراسهوبرز خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق.

الأهلي يجري مسحات على لاعبيه قبل العودة للتدريبات

يجري النادي الأهلي، قبل عودة تدريبات الفريق مسحات على اللاعبين للاطمئنان عليهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن موعد استئناف الدوري المصري الممتاز بعد سماح وزارة الرياضة باستئناف النشاط الرياضي.

المقاولون يكشف موقف طاهر من الانضمام للأهلي

قال محمد عادل فتحي في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، إن طاهر محمد طاهر أبلغهم برغبته في اللعب للأهلي.

وأضاف: "سنجتمع في الفترة المقبلة من أجل تحديد قيمة الصفقة، وأي شيء يقال عن حسم الصفقة أو قيمتها ليس صحيحًا".