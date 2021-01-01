أخبار الأهلي اليوم | مدرب فرنسي يقود التدريبات .. وورطة المدرب الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

محاولات لحفظ ماء الوجه .. المحمدي يضع شرطه للموافقة على تدريب الأهلي

وضع إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، نفسها في مأزق جديد أمام الجماهير بالتعاقد مع يوسف عنبر، لتولي المسؤولية الفنية للفريق، في ظل عدم نظامية هذا التعاقد وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

إدارة الراقي أعلنت أمس الأربعاء، فسخ التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، وتعيين عنبر خلفًا له حتى نهاية الموسم الجاري. " اقرأ التفاصيل "

مدرب صربي يرفض تدريب الأهلي بشكل مؤقت

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات منصب المدير الفني بالنادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة، بعد ابتعاد يوسف عنبر عن تولي تدريب الفريق عقب رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش.

الأهلي يسعى لإسناد المهمة لمدرب مؤقت خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري، حتى التعااقد مع مدير فني أجنبي، ولكن يجد صعوبة في الوقت الحالي. " اقرأ التفاصيل "

بعد رحيل فلادان .. الأهلي يقع في ورطة مدربه الجديد

رفضت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين يوسف عنبر مدربًا لفريق النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا، ليقع الراقي في ورطة.

الأهلي أعلن يوم الأربعاء عن الاتفاق مع ميلويفيتش على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ليرحل المدرب الصربي بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

مدرب فرنسي يقود الأهلي تدريبات الأهلي

أسندت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، مهمة تدريب الراقي للمدرب الفرنسي فيصل قورمي، خلال الفترة الحالية، بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن المدرب الفرنسي سيخوض تدريبات الأهلي لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، خلفًا للصربي فلادان الذي تمت إقالته.