أخبار الأهلي اليوم | مباريات أبطال إفريقيا ومفاجأة طاهر وصفقة دونجا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ..

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الزمالك: مفاوضات مع صالح جمعة؟ لدينا الأفضل ولن نتنازل عن عقوبة الشناوي

تحدث أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عما تردد خلال الأيام الماضية عن قيام صالح جمعة؛ لاعب وسط الأهلي المصري، بتوقيع عقود ارتدائه قميص الفارس الأبيض بالصيف المقبل.(طالع التفاصيل)

الاتحاد الإفريقي يعلن مصير مباريات دوري الأبطال وموعد النهائي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من نظام الذهاب والإياب.

وتقام المباريات يومي 25 و26 سبتمبر في الذهاب، على أن تكون مباريات الإياب يومي 2 و 3 أكتوبر ويعود تحديد الموعد لتفضيلات الأهلي والزمالك.

ويقام النهائي أحد أيام 16 أو 17 أكتوبر على أن تأهل الأهلي والزمالك إلى النهائي ستقام في القاهرة، وتأهل الوداد والرجاء ستقام في الدار البيضاء، وفي حالة تأهل فريق من مصر والمغرب فسيقام النهائي في ملعب محايد.

مفاجأة في عقد طاهر مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة في بنود تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر.

ووضع الأهلي بندًا في عقد طاهر أن يجب على المقاولون العرب توفير الرعاية الطبية الكاملة لطاهر محمد طاهر ومن الممكن فسخ العقد في حالة تعرضه لإصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم.

الأهلي يدخل في صفقة دونجا

دخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة في خط المفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز لخطفه قبل الزمالك.

وكانت تقارير قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى اقتراب دونجا من الانضمام للزمالك بعد رغبة اللاعب الأكيدة والتي وصلت إلى تنازل عن بعض مستحقاته للانتقال.