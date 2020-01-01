أخبار الأهلي اليوم | حقيقة غضب البلايلي وخياران للتجديد للمؤشر والمسيليم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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حقيقة خلافات البلايلي

أوضح مصدر لصحيفة "الاقتصادية" أن الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي، لا توجد بينه وبين مجلس إدارة النادي، أي خلافات خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر للصحيفة أن اللاعب حصل على راتب شهرين قبل أن يطير إلى بلاده، ولم يعد لديه أي متأخرات، نافيًا رغبة البلايلي في الرحيل عن الراقي.

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