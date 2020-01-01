أخبار الأهلي اليوم | كوبري ميسي شرف وبحث طريقة إعادة التبرعات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ..

معتز إينو : كوبري ميسي وسام على صدري

روى معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، كواليس مشواره مع النادي الأهلي.

وتطرق إينو للحديث عن مواجهة الأهلي وبرشلونة، وقال: "تعمدت ضرب ليونيل ميسي اثناء مراقبتي له خوفًا منه، واختتم: "(كوبري) ميسي لي اعتبره وسام على صدري".

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وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث كيفية رد التبرعات

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأربعاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وخلال الجلسة بينهما تم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي.

طلائع الجيش ينفي مفاوضات الأهلي مع سامي

نفى نادي طلائع الجيش، وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم أحمد سامي مدافع الفريق الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوقي غريب ينصح رمضان صبحي بالبقاء في الأهلي

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن وجود رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، مع الفراعنة الصغار كان عاملاً رئيسيًا للتتويج باللقب.

وعن احترافه أو استمراره في الأهلي، قال: "القرار ليس في يد رمضان صبحي ولكنه في يد ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، لو الأخير أراد بيعه بمبلغ كبير والأهلي قادر أن يدفع هذا المبلغ، فإن هذا سيكون أكبر مكسب للمنتخب الأول والأولمبي".