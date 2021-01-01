أخبار الأهلي اليوم | استبعاد ثنائي الفريق أمام النصر .. وحقيقة غضب فيسا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الخميس ومارس ونصف العام .. التاريخ يرسم طريق الأهلي أمام النصر

لقاء السحاب، قد يطلق هذا على مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، والتي ستقام ضمن منافسات 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، وسط رغبة الفوز بين الطرفين.

مباراة تشهد دائمًا الكثير من الإثارة والمتعة، اللاعبين يقدمون الكثير خلال المواجهة تجعلها تستحق أن تكون من كلاسيكيات الكرة السعودية، لما تحمله من نجوم في صفوف الفريقين، وأهمية خاصة بين المشجعين السعوديين. " اقرأ التفاصيل "

من يفوز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

لا يتوقف الدوري السعودي عن التطور في السنوات الأخيرة، ففي كل موسم تشتد المنافسة أكثر وأكثر على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كانت المنافسة في السابق تقتصر على فريقين كان الهلال أحدهما في معظم الأوقات، لكن هذا الموسم نجد 3 فرق أخرى لديها فرصة في الفوز باللقب هي الشباب والأهلي والاتحاد. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن حقيقة مغادرة فيسا إلى بلاده غاضبًا من الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول رحيل اللاعب الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط الأهلي جدة، متجهًا إلى بلاده غاضبًا، وذلك بعد سفره خلال الساعات الماضية.

بعض التقارير الصحفية، تداولت أخبار مغادرة فيسا المملكة العربية السعودية، وذلك دون الحصول على إذن من جانب إدارة ناديه، بسبب شعوره بالغضب. " اقرأ التفاصيل "

نيانج وساريتش خارج حسابات فلادان أمام النصر

شهدت قائمة فريق النادي الأهلي، استبعاد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، للثنائي السنغالي مباي نيانج والبوسني إلفيس ساريتش.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن استبعاد نيانج وساريتش جاء بسبب نقص الجاهزية، وهو الأمر الذي لن يمكنهما من المشاركة.