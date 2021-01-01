أخبار الأهلي اليوم | رفض الحديث حول الثنائي ومدافع الراقي يغيب عن الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

رئيس الأهلي يبدأ إجراءات دعوة الجمعية العمومية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي بدأ رسميًا إجراءات عقد جمعية عمومية ودعوة جميع أعضائها للحضور للنادي لمناقشة أوضاعه من مختلف الجهات، إداريًا وفنيًا وماليًا. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يرفض الحديث حول الثنائي

لا مجال لرحيل محمد آل فتيل وعبد الرحمن غريب من الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إذ أن تجديد عقديهما مجرد مسألة وقت.

وقال مصدر مطلع بالراقي، في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "الإدارة تتمسك بجميع نجوم الفريق، وتجديد عقد من اقتربوا من دخول الفترة الحرة من أولوياتها، وصناع القرار في النادي متمسكون بالجميع وعلى رأسهم الثنائي آل فتيل وغريب، والتمسك بهما لن يكون محل نقاش، لكن حسم استمرارهما مسألة وقت".

تأجيل الاجتماع باللاعبين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نايف القاضي؛ المدير التنفيذي للأهلي، اضطر لتأجيل اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، الذي كان مقررًا له الأمس، للمرة الثانية على التوالي، دون ذكر السبب.

وأشار الصحيفة إلى أن القاضي طلب الاجتماع مع المدرب واللاعبين عقب الهزيمة أمام ضمك، لكن تم تأجيله للأمس ومن ثم تأجل مجددًا.

مدافع الراقي يغيب عن الكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن معتز هوساوي؛ مدافع الأهلي، سيغيب عن لقاء الكلاسيكو بالغد أمام النصر، بسبب عدم تجاوزه الاختبارات الطبية.

هوساوي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ابعدته عن المباراة الأخيرة أمام ضمك.

سيطرة أجنبية وظهور محلي ضعيف .. تاريخ هدافي كلاسيكو الأهلي والنصر

الهدافون، قد تكون الشيء الأول الذي نذهب إليه في معرفة تاريخ مواجهات اثنين من أكبر الفرق السعودية، وهنا بين الأهلي والنصر نجد أن هناك سيطرة أجنبية وظهور محلي ضعيف في تاريخ الهدافين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، وهو ما نرصده لكم خلال التقرير التالي، أفضل 10 هدافين في تاريخ مواجهات الأهلي والنصر. ( طالع التفاصيل )

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