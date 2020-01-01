أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات نجم نجران ورسالة عبد الإله مؤمنة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ...

المحمدي: الهلال المستفيد الأكبر من التوقف

يرى صالح المحمدي؛ المدير الفني الأسبق للأهلي، أن الهلال أكثر الفرق استفادةً من توقف النشاط بالسعودية.

وأوضح المحمدي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" أن لاعبي الزعيم كانوا أكثر حاجة للحصول على راحة، لتعرضهم لإجهاد لمدة موسم كامل، بجانب كثرة الضغوطات عليهم لمنافستهم في دوري أبطال آسيا منذ الموسم الماضي.

المزيد من الفرق

المدير الفني الأسبق للراقي أضاف كذلك أن الأهلي أمامه فرصة مع عودة النشاط إلى احتلاق المركز الثالث، والخروج من الموسم ببطولة كأس الملك.

الأهلي يفاوض نجم نجران

أشارت صحيفة "الوطن السعودية أن مسؤولي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع عارف آل حيدر؛ نجم وسط نادي نجران الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن الراقي يريد الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

بعد أنباء تهديده بالاستقالة .. عبد الإله مؤمنة يوجه رسالة لجمهور الأهلي

أوقف عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، الشائعات التي ترددت حوله خلال الساعات الماضية، موجهًا رسالة طمأنة لجمهور ناديه بشأن المرحلة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

تاجر سيارات فارهة ودكتور في القانون .. ماذا يعمل رؤساء الأندية السعودية؟

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الكشف عن مواعيد مباريات الدوري السعودي واجتماع حاسم مع وزير الرياضة

ينتظر متابعو كرة القدم السعودية نتيجة اجتماع سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي اليوم الأربعاء "عن بُعد" مع رؤساء أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى بهدف مناقشة أوضاع الأندية عقب قرار الاستئناف. ( طالع التفاصيل )

منع الاحتكاكات والاحتفال بالأهداف .. بروتوكول الدوري السعودي الجديد

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نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 17 يونيو. ( طالع التفاصيل )